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Menhub Ungkap Kondisi Kapal Virgo Transport: Terbalik Belum Tenggelam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |18:04 WIB
Menhub Ungkap Kondisi Kapal Virgo Transport: Terbalik Belum Tenggelam
Menhub Dudy Purwagandhi (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap kondisi kapal KM Virgo Transport 8 yang terbalik usai hilang kontak di perairan Laut Jawa. Dudy menyebut hal itu terpantau dari helikopter saat operasi pencarian dan pertolongan.

"Kapal dari informasi yang kami dapatkan dari helikopter itu terbalik," ujar Dudy dalam konferensi pers, Minggu (13/9/2026).

Meski menyebut terbalik, ia mengatakan kapal belum dalam kondisi tenggelam seutuhnya.

"Tapi belum tenggelam," lanjut dia.

Adapun, sejumlah alat utama yang dikerahkan telah berada di lokasi kapal tersebut. Seluruh alat utama penyelamatan itu akan menyisir perairan untuk mencari korban.

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan dari 113 orang yang berhasil dievakuasi, 107 di antaranya dalam kondisi selamat. Sementara, 6 orang lainnya tercatat meninggal dunia.

"Berhasil dievakuasi 113 orang, selamat 107 orang dan 6 meninggal dunia," kata Sudayana, Minggu.

(Arief Setyadi )

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