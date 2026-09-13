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103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Berhasil Dievakuasi, 140 Masih dalam Pencarian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |13:53 WIB
103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Berhasil Dievakuasi, 140 Masih dalam Pencarian
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban kecelakaan KMP Virgo Transport 08 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). Berdasarkan data sementara, terdapat 243 orang yang berada di kapal tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, menyampaikan satu orang dinyatakan meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi. Para penumpang dievakuasi menggunakan kapal tug boat (TB) dan kapal Motor Vessel (MV).

"Total Person On Board: 243 orang. Jumlah korban berhasil dievakuasi 103 orang, dengan rincian TB Mauhaw IX: 16 orang (15 selamat, 1 meninggal dunia). TB TCP: 38 orang seluruhnya selamat dan MV Haida: 49 orang selamat," kata Putu, Minggu.

Saat ini, tim SAR gabungan masih fokus melakukan pencarian terhadap 140 orang yang belum ditemukan. "140 orang lainnya masih dalam pencarian dan data masih terus dikonfirmasi oleh tim di lapangan," sambungnya.

Adapun, informasi hilangnya kontak kapal diterima Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 WITA. Berdasarkan laporan awal, peristiwa diperkirakan terjadi sekira pukul 02.00 WITA.

Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan helikopter HR-3601 untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Sementara operasi laut mengerahkan KN SAR Laksamana 241, KN SAR 249 Permadi, KRI Nala, dan KN Kunyit.

“Kami mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam operasi ini. Keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan operasi SAR," kata Putu.

(Arief Setyadi )

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