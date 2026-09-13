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Kapal Tanker Pertamina Bantu Evakuasi 16 Korban KMP Virgo Transport 08

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |13:40 WIB
Kapal Tanker Pertamina Bantu Evakuasi 16 Korban KMP Virgo Transport 08
Kapal tenggelam (Foto: Ilustrasi AI)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melalui kapal tanker MT Mauhau turut membantu mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 08 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). Saat kejadian, posisi MT Mauhau tengah berlayar dari Banjarmasin menuju Tuban dan menerima informasi mengenai peristiwa tersebut melalui radio VHF.

Mendapat informasi adanya kapal tenggelam, nakhoda dan awak kapal MT Mauhau segera mendatangi lokasi dan membantu proses evakuasi korban. Laporan terakhir yang tercatat, MT Mauhau berhasil mengevakuasi 16 orang, termasuk nakhoda KMP Virgo Transport 08.

“Begitu menerima informasi adanya kapal yang tenggelam, nakhoda dan crew MT Mauhau segera mengambil langkah untuk membantu proses penyelamatan," kata VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, Minggu.

Adapun, salah satu korban yang telah dievakuasi mengalami luka pada bagian kaki dan saat ini sedang dilakukan penanganan oleh awak kapal MT Mauhau.

"Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, dan kami bersyukur hingga saat ini 16 korban telah berhasil dievakuasi ke atas kapal,” ujar Kitty.

Kitty menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan memantau perkembangan proses evakuasi. Awak MT Mauhau juga memastikan para korban yang telah diselamatkan mendapatkan penanganan awal berupa makanan, minuman, serta bantuan sesuai kebutuhan selama menunggu proses evakuasi berikutnya.

“Kami terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh pihak yang terlibat. Fokus kami saat ini adalah memastikan para korban yang telah dievakuasi mendapatkan penanganan dengan baik dan mendukung proses pencarian terhadap korban lainnya,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

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