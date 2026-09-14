Basarnas: 114 Korban KM Virgo Transport 8 Dievakuasi, 6 Meninggal dan 129 Masih Hilang

JAKARTA — Tim SAR hingga Senin (14/9/2026) telah berhasil mengevakuasi 114 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan enam orang meninggal dunia, sementara 129 penumpang lainnya masih dalam pencarian dari total 243 penumpang.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, mengatakan proses pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus digencarkan. Operasi pencarian dibagi ke dalam enam sektor dengan luas area mencapai 2.600 nautical mile.

“Dan alhamdulillah, beberapa korban yang tadi sudah disampaikan, ada 114 korban telah berhasil dievakuasi. Dan mudah-mudahan hari ini kita masih bisa mendapatkan korban-korban yang masih dinyatakan hilang untuk bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat,” kata Syafii.

Syafii menjelaskan, operasi pencarian dilakukan secara paralel di seluruh sektor yang telah ditentukan. Tim SAR juga mengoptimalkan penyisiran berdasarkan informasi dan perkembangan di lapangan.

“Rata-rata semua sektor memang kita laksanakan operasi secara paralel. Jadi dari titik start sampai finish, tidak sampai bersinggungan antara sektor satu sampai sektor enam. Jadi itu yang kita laksanakan dan hasil operasi, bahwa kita akan arahkan maksimalkan untuk ke sini,” ujarnya.