Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Kapal Virgo Transport 8, Terbalik Dihantam Ombak saat Menuju Banjarmasin

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |21:31 WIB
Penampakan Kapal Virgo Transport 8, Terbalik Dihantam Ombak saat Menuju Banjarmasin
Kapal Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa (Foto: Tangkapan layar iNews)
A
A
A

JAKARTA - Kapal KM Virgo Transport mengalami kecelakaan hingga terbalik saat melakukan perjalanan menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). Berdasarkan video yang diterima iNews Media Group, kapal itu terdeteksi saat tim SAR gabungan melakukan pemantauan melalui udara. 

Terlihat lambung kapal seutuhnya yang hanya tersisa di permukaan air laut. Sementara, dek kapal terlihat sudah seutuhnya berada di dalam air. Kapal ini disebut sempat mengalami kemiringan sebelum akhirnya terbalik.

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso, menyampaikan nakhoda KM Virgo Transport 8 sempat melaporkan kejadian ini pada pukul 04.10 WIB. Namun, saat dihubungi kembali, komunikasi dari kapal telah terputus.

"Yang disampaikan oleh nahkoda kapal Virgo tersebut ini juga kejadian kemiringan kapal," ujar Edy, Minggu.

Dalam laporan tersebut, kemiringan kapal disebut terjadi akibat hantaman ombak. Ombak itu menghantam lambung kanan kapal.

"Ini akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan, ini informasi yang kami dapat langsung dari kapal," lanjut Edy.

Berdasarkan data manifes kapal, kapal itu mengangkut 243 orang dengan rincian 30 kru kapal dan 213 sisanya penumpang. Data yang diterbitkan, 114 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 orang di antaranya meninggal dunia. Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap 129 orang lainnya hingga saat ini.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241825/menhub-UBj4_large.jpg
Menhub Ungkap Kondisi Kapal Virgo Transport: Terbalik Belum Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241811/kapal_tenggelam-FP9b_large.jpg
Update Korban Kapal Virgo: 6 Orang Meninggal, 107 Ditemukan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241795/kapal_tenggelam-NzOQ_large.jpg
Kronologi Kapal Virgo Angkut 243 Orang Hilang Kontak di Laut Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241783/kapal_tenggelam-mkJo_large.jpg
103 Penumpang Kapal Virgo Transport 8 Berhasil Dievakuasi, 140 Masih dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241782/kapal_tenggelam-c4Mb_large.jpg
Kapal Tanker Pertamina Bantu Evakuasi 16 Korban KMP Virgo Transport 08
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241754/viral-lqKG_large.jpg
Breaking News! Kapal Virgo Transport 8 Hilang Kontak di Laut Jawa, 243 Penumpang dalam Pencarian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement