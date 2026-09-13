Penampakan Kapal Virgo Transport 8, Terbalik Dihantam Ombak saat Menuju Banjarmasin

JAKARTA - Kapal KM Virgo Transport mengalami kecelakaan hingga terbalik saat melakukan perjalanan menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). Berdasarkan video yang diterima iNews Media Group, kapal itu terdeteksi saat tim SAR gabungan melakukan pemantauan melalui udara.

Terlihat lambung kapal seutuhnya yang hanya tersisa di permukaan air laut. Sementara, dek kapal terlihat sudah seutuhnya berada di dalam air. Kapal ini disebut sempat mengalami kemiringan sebelum akhirnya terbalik.

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso, menyampaikan nakhoda KM Virgo Transport 8 sempat melaporkan kejadian ini pada pukul 04.10 WIB. Namun, saat dihubungi kembali, komunikasi dari kapal telah terputus.

"Yang disampaikan oleh nahkoda kapal Virgo tersebut ini juga kejadian kemiringan kapal," ujar Edy, Minggu.

Dalam laporan tersebut, kemiringan kapal disebut terjadi akibat hantaman ombak. Ombak itu menghantam lambung kanan kapal.

"Ini akibat dari hantaman ombak dari lambung kanan, ini informasi yang kami dapat langsung dari kapal," lanjut Edy.

Berdasarkan data manifes kapal, kapal itu mengangkut 243 orang dengan rincian 30 kru kapal dan 213 sisanya penumpang. Data yang diterbitkan, 114 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 orang di antaranya meninggal dunia. Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap 129 orang lainnya hingga saat ini.

(Arief Setyadi )

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