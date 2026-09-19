TNI Bentuk 5 Kodam Baru, Bakal Diumumkan pada Puncak HUT Ke-81 di Monas

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memiliki lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Hal tersebut rencananya akan diumumkan saat puncak perayaan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 yang digelar di Monumen Nasional (Monas).

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, saat ditanya mengenai pengumuman Kodam baru yang akan dilakukan pada acara HUT ke-81 TNI.

"Rencananya demikian," kata Nas saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Saat ditanya mengenai daerah mana saja yang akan menjadi Kodam baru, Nas meminta untuk menunggu hingga diumumkan secara resmi.

"Yang akan dibentuk Kodam baru nanti akan disampaikan lebih lanjut," ujarnya.