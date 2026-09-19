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Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan Meninggal Dunia

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |09:25 WIB
Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan Meninggal Dunia
Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan semasa hidup (foto: wikipedia)
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JAKARTA - Kabar duka menyelimuti masyarakat Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008, Danny Setiawan, meninggal dunia pada Sabtu (19/9/2026).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Danny Setiawan. Menurut Dedi, almarhum telah mendedikasikan hidupnya untuk pembangunan di Jawa Barat.

"Kami menyampaikan kabar duka. Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggalkan kita semua, Bapak Haji Danny Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat," kata Dedi di akun instagramnya, Sabtu (19/9/2026).

Ia pun mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Menurutnya, sosok Danny Setiawan adalah figur senior yang telah memberikan banyak kontribusi nyata bagi kemajuan Jawa Barat. Rekam jejak almarhum telah teruji sejak menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan daerah.

“Saya meyakini Pak Danny Setiawan adalah ahli kebaikan. Banyak karya-karya yang diperbuat untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat, baik pada saat beliau menjadi sekretaris daerah maupun saat menjadi gubernur,” pungkasnya.

 

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