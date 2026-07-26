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Besok, Jenazah Jubir Otorita IKN Troy Pantouw Dimakamkan di TPU Tanah Kusir

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |16:36 WIB
Besok, Jenazah Jubir Otorita IKN Troy Pantouw Dimakamkan di TPU Tanah Kusir
Jubir Otorita IKN Troy Pantouw meninggal dunia (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang juga Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Senin 27 Juli 2026. Namun, almarhum akan dilepas secara kedinasan oleh OIKN dari RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, sebelum diberangkatkan ke tempat pemakaman.

"Rencananya besok, kami secara kedinasan akan melepas almarhum pukul 10.00 dari RSPAD Gatot Soebroto ini. Kemudian almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir," kata Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Minggu (26/7/2026).

Bimo mengatakan, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dijadwalkan hadir dalam prosesi pelepasan tersebut. Menurut dia, jajaran OIKN juga telah mendampingi keluarga almarhum sejak kabar duka diterima.

"Kami semua di sini bersama dengan Pak Basuki Hadimuljono. Beliau nanti juga akan hadir. Tadi malam sebetulnya kami semua yang ada di sini juga datang ke rumah almarhum, dampingi Ibu Troy," ujarnya.

Bimo mengaku seluruh keluarga besar OIKN terpukul atas kepergian Troy Pantouw. Ia menyebut almarhum merupakan salah satu putra terbaik OIKN yang selama ini bertugas sebagai juru bicara lembaga tersebut.

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