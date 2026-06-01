Pimpin Pemakaman, Menhan Sjafrie Kenang Dedikasi Ryamizard untuk Negara

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |15:24 WIB
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin pimpin prosesi pemakaman Ryamizard Ryacudu (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengenang sosok Ryamizard Ryacudu sebagai prajurit teladan yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri kepada negara tanpa pernah menuntut balas jasa.

"Baru saja memakamkan seorang prajurit yang tidak menuntut balas jasa. Dia prajurit sejak pangkat muda sampai dengan tua, terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal," kata Sjafrie usai memimpin upacara pemakaman militer Ryamizard di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, keteladanan Ryamizard layak menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat. Sjafrie mengaku mengenal Ryamizard sejak masih berdinas aktif hingga sama-sama memasuki masa purnatugas.

"Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi kita semuanya. Saya bersama-sama sejak muda sampai dengan pensiun sekarang, tidak pernah merasakan perubahan dedikasi dan pengabdian kepada negara," ujarnya.

Sjafrie menilai negara perlu memberikan penghormatan atas jasa-jasa Ryamizard selama mengabdi sebagai prajurit. Menurutnya, almarhum merupakan sosok yang dapat dijadikan teladan oleh seluruh anggota TNI.

