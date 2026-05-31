Melayat ke Rumah Ryamizard, Kasad: Kita Berduka atas Meninggalnya Tokoh Bangsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |22:20 WIB
Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak melayat ke rumah duka mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu kawasan Cikeas, Bogor pada Minggu (31/5/2026). Ia menyebutkan, Indonesia berduka atas meninggalnya salah satu tokoh bangsa tersebut.

"Hari ini kita berduka, ada salah satu tokoh bangsa yang meninggalkan kita. Namun, banyak sekali yang beliau sudah tinggalkan bagi kami karena dari sejak saya Pama, beliau mulai dari Pangkostrad, Kasad, banyak sekali pembelajaran yang diberikan beliau," ujarnya, Minggu.

Menurutnya, banyak pembelajaran yang diberikan Ryamizard semasa hidupnya, khususnya bagi TNI. Maka itu, dia mendoakan almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan dia yakin apa yang ditinggalkan almarhum bagi TNI bakal terus dilanjutkan.

"Saya yakin hal-hal yang beliau tinggalkan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Banyak hal yang bisa jadi pelajaran buat kami, terutama beliau dulu antusias sekali kalau berbicara tentang latihan, pembinaan satuan, banyak sekali yang kami ingat apa yang sudah beliau lakukan buat kami," tuturnya.

Dia menambahkan, Ryamizard memiliki banyak jasa bagi TNI karena telah membuat satuan-satuan di TNI, salah satunya Batalyon Raider. Maka itu, TNI sangat kehilangan atas sosok almarhum.

1 2
      
