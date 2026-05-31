Jenazah Eks Menhan Ryamizard Akan Dimakamkan di TMPN Kalibata Besok

JAKARTA - Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu disholatkan di rumah duka, Perumahan Puri Wira Bhakti 1/1B, Cikeas, Bogor, pada Minggu (31/5/2026). Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan.

Jenazah Ryamizard disholatkan di rumah duka pada sekira pukul 18.19 WIB usai Sholat Magrib. Keluarga, sanak saudara, hingga kerabat tampak mengikuti sholat jenazah.

Para pelayat sebelumnya melaksanakan Sholat Magrib berjamaah sebelum akhirnya menyolatkan almarhum. Tampak jenazah Ryamizard berada di peti jenazah yang berbalut kain Merah Putih.

Suasana haru tampak begitu terasa di rumah duka, khususnya saat jenazah baru tiba di lokasi. Keluarga tampak menyambut kedatangan jenazah Ryamizard dengan isak tangis yang diiringi selawat.

Sementara itu, berdasarkan siaran pers dari Biro Infohan Setjen Kemhan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu merupakan sosok pemimpin yang dikenal memiliki dedikasi tinggi, keteguhan prinsip, serta kecintaan yang besar terhadap Tanah Air. Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara, Kemhan RI akan melaksanakan upacara penghormatan dan persemayaman jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Jenazah Ryamizard dijadwalkan tiba di Kementerian Pertahanan dan selanjutnya disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Kemhan, pada Senin, 1 Juni 2026 pukul 07.30 WIB. Upacara persemayaman akan dipimpin oleh Wamenhan RI selaku Inspektur Upacara.

Selanjutnya, akan dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dari Kementerian Pertahanan pada pukul 11.00 WIB sebelum diberangkatkan menuju TMPN Utama Kalibata, Jakarta. Jenazah Ryamizard akan dimakamkan secara militer melalui upacara pemakaman militer di TMPN Utama Kalibata sebagai penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia. Upacara pemakaman militer akan dipimpin Menteri Pertahanan Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.