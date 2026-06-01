HOME NEWS NASIONAL

Agum Gumelar Kenang Ryamizard Ryacudu: Sikap Tegas Tapi Humanis

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |12:19 WIB
Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (foto: Okezone)
JAKARTA – Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengenang almarhum Ryamizard Ryacudu, sebagai sosok perwira tinggi yang memiliki karakter tegas namun tetap humanis.

Hal tersebut disampaikan Agum saat menghadiri persemayaman jenazah Ryamizard di lingkungan Kementerian Pertahanan, Senin (1/6/2026).

"Beliau adalah sosok perwira yang tegas. Seorang perwira tinggi yang memiliki ketegasan, tetapi tetap humanis," ujar Agum.

Menurutnya, kesan tegas yang terpancar dari penampilan Ryamizard tidak mencerminkan keseluruhan kepribadiannya. Di balik wajah yang terlihat garang, Ryamizard dikenal memiliki sisi kemanusiaan yang kuat dalam berinteraksi maupun memimpin.

"Walaupun tampak garang, beliau sangat humanis. Ketegasannya juga selalu terukur. Itu yang paling saya ingat dari beliau," katanya.

Agum mengaku memiliki banyak kenangan selama berinteraksi dan bekerja bersama Ryamizard. Namun, ia tidak merinci pengalaman yang paling berkesan di antara berbagai memori tersebut.

 

