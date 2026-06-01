Jelang Pemakaman Eks Menhan Ryamizard, TNI Gelar Gladi Bersih di TMP Kalibata

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |10:57 WIB
Jelang Pemakaman Eks Menhan Ryamizard (foto: Okezone)
JAKARTA – Suasana khidmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026), menjelang prosesi pemakaman mantan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu.

Sejumlah personel TNI menggelar gladi bersih prosesi penghormatan militer di area pemakaman. Dalam latihan tersebut, pasukan bersenjata tampak memasuki lokasi makam dan menjalankan rangkaian penghormatan yang akan dilakukan saat prosesi pemakaman berlangsung.

Empat perwira TNI terlihat membentangkan Bendera Merah Putih di atas liang lahat yang telah disiapkan. Setelah itu, bendera dilipat sesuai tata cara militer sebagai bagian dari simulasi penghormatan terakhir kepada almarhum.

Di sisi lain, sejumlah prajurit yang membawa senjata laras panjang melakukan gerakan hormat senjata secara serentak. Pasukan juga mengarahkan senjata ke langit dalam simulasi penghormatan militer yang menjadi bagian dari rangkaian pemakaman kenegaraan bagi tokoh militer tersebut.

 

