HOME NEWS NASIONAL

Usai Upacara Persemayaman di Kemhan, Jenazah Ryamizard Diberangkatkan ke TMP Kalibata

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |11:31 WIB
Jenazah Ryamizard Ryacudu di Kemhan (foto: Okezone)
JAKARTA – Iring-iringan jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Ryamizard Ryacudu, meninggalkan Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, untuk diberangkatkan menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Senin (1/6/2026).

Prosesi tersebut dilakukan setelah upacara persemayaman militer yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, upacara persemayaman dimulai sekitar pukul 11.08 WIB. Dalam upacara tersebut, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan Taufanto bertindak sebagai inspektur upacara.

Usai upacara, peti jenazah almarhum dibawa keluar dari Aula Bhinneka Tunggal Ika oleh sejumlah prajurit TNI untuk kemudian dimasukkan ke mobil jenazah.

Selanjutnya, tepat pukul 11.14 WIB, iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah Ryamizard meninggalkan kompleks Kemhan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, menuju TMP Kalibata untuk dimakamkan secara militer.

 

