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Kabar Duka, Ketua DPRD Tangerang Rusdi Meninggal Dunia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |08:08 WIB
Kabar Duka, Ketua DPRD Tangerang Rusdi Meninggal Dunia
Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi meninggal (Foto: Instagram DPRD Kota Tangerang)
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TANGERANG - Kabar duka datang dari DPRD Kota Tangerang. Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi meninggal dunia. Rusdi menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu 19 Juli 2026 malam.

Adapun kabar meninggalnya Rusdi disampaikan melalui akun Instagram resmi @dprdkotatangerang. "Keluarga Besar DPRD Kota Tangerang turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Rusdi, S.Th.I., M.S.M., pada Minggu, 19 Juli 2026," demikian keterangan unggahan itu yang dilihat Senin (20/7/2026).

Belum diketahui penyebab meninggalnya almarhum. "Selamat jalan, H. Rusdi, S.Th.I., M.S.M. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdianmu untuk Kota Tangerang," tulisnya.

Pada unggahan berikutnya, jenazah Rusdi rencananya akan disholatkan di Masjid Raya Al-A'zhom, Kota Tangerang, pukul 12.15 WIB siang ini.

Rusdi lahir di Tangerang pada 4 April 1979. Politikus dari Fraksi Partai Golkar tersebut dipercaya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang periode 2024–2029 setelah resmi dilantik pada 30 September 2024.

Sebelum menjadi Ketua DPRD, almarhum merupakan Anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019–2024 yang bertugas di Komisi IV. Selama menjadi wakil rakyat, Rusdi mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

(Arief Setyadi )

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