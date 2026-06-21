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Berita Duka! Mantan Ketua Umum Persis Maman Abdurrahman Meninggal

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |11:30 WIB
Berita Duka! Mantan Ketua Umum Persis Maman Abdurrahman Meninggal
Mantan Ketua Umum Persis Maman Abdurrahman Meninggal
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JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Maman Abdurrahman tutup usia pada Minggu (21/6/2026). Belum diketahui penyebab meninggalnya Maman Abdurrahman.

Maman Abdurrahman menjabat sebagai Ketua Umum Persis periode 2010-2015, kemudian sebagai Ketua Majelis Penasihat PP Persis masa jabatan 2022-2027.

Diketahui, Maman Abdurrahman juga merupakan ayah dari Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief.

“Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Prof. Dr. K.H. Maman Abdurrahman, Ketua Umum Persis periode 2010–2015, dan Ayahanda dari Prof. Hilman Latief, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” tulis akun @lensamu

“Semoga Allah Ta’ala menerima segala amal ibadah beliau dan memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan,” tutup keterangan akun tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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