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Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad Meninggal Dunia di Usia 74 Tahun

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |14:53 WIB
Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad Meninggal Dunia di Usia 74 Tahun
Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad meninggal dunia (Foto: Reuters)
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QATAR - Mantan Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, meninggal dunia pada usia 74 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan Amiri Diwan Qatar.

“Dengan hati yang teguh beriman pada ketetapan dan takdir Tuhan, Istana Amiri berduka atas kehilangan besar bagi bangsa ini atas wafatnya Yang Mulia Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani – semoga Allah merahmatinya – yang wafat pagi ini,” demikian pernyataan Istana Amiri, melansir Al Jazeera, Minggu (12/7/2026).

Sheikh Hamad, yang memerintah Qatar dari 1995 hingga 2013, merupakan arsitek utama di balik pembangunan pesat negara kaya energi tersebut. Selama masa pemerintahannya, Qatar mengalami perkembangan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang memperkuat posisinya di kancah internasional.

Pengaruh politik Qatar kemudian meluas hingga Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Pada 2022, negara itu menjadi tuan rumah Piala Dunia, turnamen sepak bola yang paling banyak ditonton di dunia. Sheikh Hamad menerima tepuk tangan meriah dari para penggemar yang menghadiri pertandingan pembuka.

Selama masa jabatannya, ia meluncurkan stasiun penyiaran internasional Al Jazeera pada 1996. Pada periode yang sama, Qatar juga mengesahkan konstitusi permanen pertamanya pada 2004 serta memperkenalkan pemilihan tingkat kota, yang memungkinkan perempuan untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat.

Pada 2013, Sheikh Hamad menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang saat itu berusia 33 tahun. Langkah tersebut menjadi salah satu pengunduran diri yang jarang terjadi di kalangan penguasa monarki Teluk yang mewariskan kekuasaan secara turun-temurun.

(Arief Setyadi )

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