Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perundingan Hamas-Israel: Qatar Upayakan Pembebasan 50 Sandera Sebagai Ganti Gencatan Senjata 3 Hari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:23 WIB
Perundingan Hamas-Israel: Qatar Upayakan Pembebasan 50 Sandera Sebagai Ganti Gencatan Senjata 3 Hari
Foto: Reuters.
A
A
A

DOHA/KAIRO - Mediator Qatar pada Rabu, (15/11/2023) berupaya merundingkan kesepakatan antara Hamas dan Israel yang mencakup pembebasan sekitar 50 sandera sipil dari Gaza dengan imbalan gencatan senjata selama tiga hari, kata seorang pejabat yang menjelaskan tentang negosiasi tersebut. mengatakan kepada Reuters.

Kesepakatan tersebut, yang sedang dibahas, dan telah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat (AS), juga akan membuat Israel membebaskan sejumlah perempuan dan anak-anak Palestina dari penjara-penjara Israel dan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke Gaza, kata pejabat itu.

Ini akan menandai pembebasan sandera terbesar yang disandera oleh Hamas sejak kelompok militan Palestina menyerbu perbatasan Gaza, menyerang beberapa bagian Israel dan menyandera ke daerah kantong tersebut.

Hamas telah menyetujui garis besar kesepakatan ini, namun Israel belum menyetujuinya dan masih merundingkan rinciannya, kata pejabat itu sebagaimana dilansir Reuters.

Tidak diketahui berapa banyak perempuan dan anak-anak Palestina yang akan dibebaskan Israel dari penjara sebagai bagian dari perjanjian yang sedang dibahas.

Ruang lingkup perundingan yang dipimpin Qatar telah berubah secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir, namun faktanya perundingan tersebut kini terfokus pada pembebasan 50 tahanan sipil dengan imbalan gencatan senjata tiga hari dan bahwa Hamas telah menyetujui garis besar perjanjian tersebut. belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Negara Teluk Qatar yang kaya, yang memiliki tujuan kebijakan luar negeri yang ambisius, memiliki jalur komunikasi langsung dengan Hamas dan Israel. Sebelumnya, mereka telah membantu memediasi gencatan senjata antara keduanya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/18/3017731/qatar-sebut-usulan-gencatan-senjata-gaza-lebih-dekat-bagi-kedua-belah-pihak-yang-berseteru-rpI4GwlrLN.jpg
Qatar Sebut Usulan Gencatan Senjata Gaza Lebih Dekat Bagi Kedua Belah Pihak yang Berseteru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986901/3-jabatan-politik-nasser-el-khelaifi-di-qatar-selain-presiden-psg-ryX3U145aM.jpg
3 Jabatan Politik Nasser El Khelaifi di Qatar Selain Presiden PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/18/2951263/terbang-ke-qatar-menlu-as-fokus-cegah-konflik-yang-lebih-luas-nzzxASVzok.jpg
Terbang ke Qatar, Menlu AS Fokus Cegah Konflik yang Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/18/2907563/emir-qatar-israel-tak-boleh-diberi-izin-tak-terbatas-untuk-membunuh-warga-palestina-uSEl1yi522.jpg
Emir Qatar: Israel Tak Boleh Diberi Izin Tak Terbatas untuk Membunuh Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/18/2797949/setelah-4-tahun-qatar-dan-bahrain-sepakat-lanjutkan-hubungan-diplomatik-4PSO2a0zgW.jpg
Setelah 4 Tahun, Qatar dan Bahrain Sepakat Lanjutkan Hubungan Diplomatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/01/18/2718701/menyamar-jadi-pelawak-eks-tentara-israel-kabur-dari-qatar-setelah-masa-lalunya-terbongkar-rsoz5DRCN0.jpg
Menyamar Jadi Pelawak, Eks Tentara Israel Kabur dari Qatar Setelah Masa Lalunya Terbongkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement