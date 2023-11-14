Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Siap Bebaskan 70 Sandera Israel Sebagai Ganti Gencatan Senjata

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:37 WIB
Hamas Siap Bebaskan 70 Sandera Israel Sebagai Ganti Gencatan Senjata
Juru Bicara Brigade Al Qassam Abu Ubaida. (Foto: Reuters)
A
A
A

KAIRO - Sayap bersenjata kelompok militan Palestina Hamas mengatakan pada Senin, (13/11/2023) bahwa pihaknya mengatakan kepada mediator Qatar bahwa kelompok tersebut siap membebaskan hingga 70 wanita dan anak-anak yang ditahan di Gaza sebagai imbalan atas gencatan senjata lima hari dengan Israel.

“Minggu lalu ada upaya dari saudara-saudara Qatar untuk membebaskan wanita dan anak-anak yang ditawan musuh, sebagai imbalan atas pembebasan 200 anak-anak Palestina dan 75 wanita yang ditahan musuh” Abu Ubaida, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade al-Qassam, mengatakan dalam rekaman audio yang diposting di saluran Telegram kelompok tersebut.

“Gencatan senjata harus mencakup gencatan senjata sepenuhnya dan memungkinkan bantuan dan bantuan kemanusiaan di mana pun di Jalur Gaza,” katanya sebagaimana dilansir Reuters.

Dia menuduh Israel “menunda-nunda dan menghindari” harga dari kesepakatan tersebut.

Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober membunuh sekira 1.200 orang dan menangkap sekira 240 tawanan, menurut pihak berwenang Israel.

Israel telah melancarkan pemboman intensif di Jalur Gaza dan menindaklanjutinya dengan operasi darat yang memaksa pasukannya masuk jauh ke dalam wilayah kantong tersebut. Lebih dari 11.000 orang telah terbunuh di Gaza, menurut pejabat kesehatan Palestina.

(Rahman Asmardika)

      
