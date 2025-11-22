Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Disertai Petir!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Sabtu, 22 November 2025 akan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal sejak dini hari, dengan potensi hujan yang perlu diwaspadai di beberapa wilayah mulai menjelang siang.

Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal. Namun, menjelang siang berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Lalu pada siang hingga sore hari, aktivitas masyarakat perlu lebih waspada karena cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal, tetapi hujan ringan–sedang berpotensi turun di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kabupaten & Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor.

Selain itu, hujan sedang hingga lebat berpeluang terjadi di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor.

BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada menjelang siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Penduduk yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan perlindungan diri dan memperhatikan kondisi sekitar untuk menghindari risiko bahaya cuaca ekstrem.

(Awaludin)