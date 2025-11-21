Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |14:05 WIB
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
Ilustrasi hujan deras di beberapa wilayah Indonesia/Foto: FreePik
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat sepekan ke depan, 21-27 November 2025. Sejumlah wilayah pun diminta siaga.

BMKG mencatat, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jabodetabek, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

“Peningkatan intensitas hujan tersebut dipicu oleh sejumlah fenomena atmosfer skala global, regional, maupun lokal,” tulis BMKG dikutip dari laman resminya, Jumat (21/11/2025).

Dari analisis dinamika atmosfer di wilayah Indonesia saat ini menunjukkan adanya Indian Ocean Dipole (IOD) negatif yang memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, sirkulasi siklonik yang persisten di wilayah perairan selatan Jawa turut berkontribusi terhadap peningkatan hujan khususnya di sebagian besar wilayah Jawa dalam beberapa hari terakhir.

“Gelombang atmosfer yang juga terpantau aktif di sebagian besar wilayah Indonesia, didukung oleh kelembapan udara yang tinggi dan atmosfer yang relatif labil menjadi pemicu cuaca signifikan dalam beberapa hari terakhir,” tulis BMKG.

 

