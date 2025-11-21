Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari ini akan didominasi oleh kondisi berawan tebal serta potensi hujan yang terjadi di berbagai waktu. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang terutama menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca cerah hingga berawan tebal mendominasi pagi hari. Namun, menjelang siang, sejumlah wilayah seperti Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi diguyur hujan ringan.

Lalu pada siang hingga sore hari, potensi hujan semakin meluas. BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek. Sementara itu, sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan deras, petir, dan angin kencang yang berpotensi terjadi menjelang siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Warga yang beraktivitas di luar ruangan diharapkan mempersiapkan perlindungan tambahan dan selalu memantau informasi cuaca terkini.

(Awaludin)