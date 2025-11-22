Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gubernur Pramono Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |00:30 WIB
Gubernur Pramono Sebut Jakarta Masih Jadi Pusat Ekonomi Nasional
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebutkan bahwa pada triwulan III tahun 2025, Jakarta masih menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta diproyeksikan mencapai 5,1 persen tahun ini.

“Kondisi ekonomi Jakarta pada triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. Jakarta memberikan kontribusi 16,39 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kontribusi terbesar berasal dari sektor jasa, transportasi, dan akomodasi,” ujarnya dalam konferensi pers APBD DKI Jakarta 2025 di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 berada di kisaran 4,6 hingga 5,4 persen. Pemprov Jakarta juga memperkirakan pertumbuhan mampu mencapai 5,1 persen.

Ia menerangkan, pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 4,96 persen, menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi dengan inflasi yang terjaga pada level 2,69 persen, lebih rendah dari inflasi nasional di angka 2,86 persen.

“Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 6,05 persen pada Agustus 2025. Selain itu, kinerja investasi meningkat signifikan menjadi Rp204,13 triliun,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184974//pramono_anung-yPUk_large.jpg
Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184946//ciliwung-NQay_large.jpg
Siapkan Rp232 M, Pemprov DKI Akan Normalisasi Dua Titik Kritis Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184889//gubernur_pramono_anung-M9Ur_large.jpg
Gubernur Pramono Pastikan Kondisi Satwa dan Pakan di Ragunan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184569//ilustrasi_hiburan_pertunjukan_musik-iEkr_large.jpg
Industri Hiburan Bukan Sekadar Tontonan, PBJT Bangun Jakarta Jadi Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473//dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184468//pramono_anung-zi7l_large.jpg
Gaduh Harimau Kurus di Ragunan, Pramono: Itu Punya Saya Pribadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement