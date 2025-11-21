Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |13:29 WIB
Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti permasalahan genangan air yang kerap terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang dinilai sangat mengganggu aktivitas warga. Untuk itu, Pemprov Jakarta berencana menormalisasi Kali Krukut.

“Pemerintah Jakarta akan melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 km. Kenapa ini kami lakukan? Kami tahu kalau tidak dilakukan, maka daerah Kemang, Kemang Village, Kem Chicks, dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus dan banjirnya sudah sangat mengganggu,” ujarnya di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

Pramono menambahkan normalisasi tidak hanya dilakukan di Kali Krukut, tetapi juga dilanjutkan di Sungai Ciliwung. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran khusus untuk pengerjaan di dua titik wilayah Jakarta.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga berencana melakukan pengerukan di Kali Pesanggrahan dan sejumlah sungai lainnya. Langkah ini bertujuan agar saat hujan deras atau banjir kiriman terjadi, aliran air tetap lancar dan tidak meluber ke jalan, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat.

“Kami akan segera memulai dan beberapa tempat lainnya tetap, seperti Sungai Pesanggrahan, tetap kami rawat, kami keruk, dan beberapa sungai lainnya. Terutama untuk menghadapi yang seperti tadi disampaikan, ber-ber sampai bulan Februari, Jakarta siaga hal yang berkaitan dengan banjir,” kata Pramono.

(Arief Setyadi )

      
