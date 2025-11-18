Update Banjir Jakarta, 30 RT Terendam hingga 2 Pohon Tumbang Timpa Mobil

JAKARTA — Hujan mengguyur Jakarta pada Selasa (18/11/2025) sehingga membuat 30 RT di Jakarta terendam banjir. Bahkan, dua peristiwa pohon tumbang pun terjadi hingga menimpa mobil.

"BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 30 RT," ujar Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, puluhan RT yang terendam banjir yaitu 11 RT di Jakarta Barat, yakni 8 RT di kawasan Kedaung Kali Angke, 2 RT di Sukabumi Selatan, dan 1 RT di Joglo dengan ketinggian 35–70 cm imbas curah hujan tinggi.

Kemudian 14 RT terendam di Jakarta Selatan, yakni 1 RT di Cilandak Barat, 2 RT di Cilandak Timur, 9 RT di Pela Mampang, 1 RT di Pancoran, dan 1 RT di Bukit Duri dengan ketinggian 30–90 cm imbas curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

Lalu, 5 RT terendam di Jakarta Timur, yakni 4 RT di kawasan Lubang Buaya dan 1 RT di Rambutan dengan ketinggian 80–90 cm imbas curah hujan tinggi. Sedangkan jalan tergenang saat ini hanya ada satu ruas saja, yaitu Jalan Kemang Utara IX, Mampang, dengan ketinggian 15 cm imbas curah hujan tinggi.

"Sedangkan pohon tumbang ada dua peristiwa, terjadi di Jalan Artha Gading Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, lalu di Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan sarana terdampak satu unit mobil. Namun, tidak ada korban jiwa," katanya.

Ia menambahkan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah serta mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik, bersama dengan para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan surut dalam waktu cepat.

(Arief Setyadi )