Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terobos Banjir, Banyak Motor Mogok di Duri Kosambi Jakbar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |17:07 WIB
Terobos Banjir, Banyak Motor Mogok di Duri Kosambi Jakbar
Pemotor nekat terobos banjir di Duri Kosambi, Jakarta Barat (Foto: Ari sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kawasan Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, dekat Kantor Kelurahan Duri Kosambi digenangi air setinggi 30 cm pada Selasa (18/11/2025). Akibatnya, para pemotor pun menerobos trotoar agar bisa melintasi kawasan itu.

"Banyak yang mogok, biasanya karena saluran air mampet akibat sampah. Kalau curah hujan tinggi memang biasanya banjir jalannya," ujar salah satu warga, Hari, di lokasi, Selasa (18/11/2025).

Banjir yang melanda kawasan tersebut mencapai 30 cm membuat kendaraan kesulitan melintasi jalanan. Bahkan, tak sedikit kendaraan mogok karena menerjang genangan.

Guna mengantisipasi kendaraan mogok, rata-rata pengendara sepeda motor menerobos trotoar saat melintasi Jalan Duri Kosambi. Selain imbas intensitas hujan tinggi, genangan terjadi karena saluran air yang kerap mampet.

Petugas pun melakukan pembersihan saluran air agar air bisa mengalir dengan baik. Petugas Satpol PP dikerahkan membantu melakukan pengaturan arus lalu lintas.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184368/banjir-Wj4h_large.jpg
Kali Baru Meluap, Permukiman di Cipinang Cempedak Jaktim Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184352/banjir-BNFX_large.jpg
Update Banjir Jakarta, 30 RT Terendam hingga 2 Pohon Tumbang Timpa Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184315/banjir-p4KR_large.jpg
Hujan Deras, Permukiman Warga di Pondok Karya Jaksel Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184305/banjir-mMCf_large.jpg
Banjir di Pasar Warung Buncit Jaksel, Lalin Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184157/banjir-ZQ2E_large.jpg
Waspada! Banjir Pesisir Mengintai Periode 17 November-3 Desember, Berikut Daerahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182308/macet-Pidv_large.jpg
Banjir, Lalu Lintas di Kemang Utara Jaksel Macet Horor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement