Terobos Banjir, Banyak Motor Mogok di Duri Kosambi Jakbar

JAKARTA — Kawasan Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, dekat Kantor Kelurahan Duri Kosambi digenangi air setinggi 30 cm pada Selasa (18/11/2025). Akibatnya, para pemotor pun menerobos trotoar agar bisa melintasi kawasan itu.

"Banyak yang mogok, biasanya karena saluran air mampet akibat sampah. Kalau curah hujan tinggi memang biasanya banjir jalannya," ujar salah satu warga, Hari, di lokasi, Selasa (18/11/2025).

Banjir yang melanda kawasan tersebut mencapai 30 cm membuat kendaraan kesulitan melintasi jalanan. Bahkan, tak sedikit kendaraan mogok karena menerjang genangan.

Guna mengantisipasi kendaraan mogok, rata-rata pengendara sepeda motor menerobos trotoar saat melintasi Jalan Duri Kosambi. Selain imbas intensitas hujan tinggi, genangan terjadi karena saluran air yang kerap mampet.

Petugas pun melakukan pembersihan saluran air agar air bisa mengalir dengan baik. Petugas Satpol PP dikerahkan membantu melakukan pengaturan arus lalu lintas.

(Arief Setyadi )