Hujan Deras, Permukiman Warga di Pondok Karya Jaksel Banjir

JAKARTA — Hujan deras mengguyur kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (18/11/2025) sehingga membuat permukiman warga di kawasan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, tergenang hingga setinggi 40 cm.

"Tinggi air sudah setinggi 40 cm, ini terjadi karena curah hujan tinggi, air di Kali Mampang tinggi sehingga air harus mengantre mengalir," ujar petugas SDA Mampang, Chairul.

Menurutnya, imbas banjir tersebut membuat warga kesulitan melakukan aktivitasnya. Kendaraan juga tak bisa melintasi permukiman warga tersebut.

Petugas juga berada di lokasi untuk bersiaga melakukan penanganan genangan, seperti membersihkan tali-tali air agar air bisa mengalir dengan baik, sekaligus mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan.

Selain di kawasan Pondok Karya, kawasan Pasar Warung Buncit juga tergenang air setinggi 50–60 cm. Genangan terjadi karena intensitas hujan yang terjadi sejak siang tadi.

(Arief Setyadi )