Banjir di Pasar Warung Buncit Jaksel, Lalin Lumpuh Total

JAKARTA — Banjir menerjang kawasan Pasar Warung Buncit, Mampang, Jakarta Selatan usai diguyur hujan pada Selasa (18/11/2025). Arus lalu lintas di kawasan itu pun lumpuh.

"Kalau ke tengah ketinggiannya bisa mencapai 50–60 cm, kendaraan dipastikan sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini terjadi karena intensitas hujan," ujar petugas SDA Jakarta Selatan, Ibnu.

Menurutnya, genangan setinggi 60 cm itu terjadi karena intensitas hujan yang terjadi sejak siang tadi. Di samping itu, tingginya muka air di Kali Mampang membuat air meluber.

Lalu lintas di kawasan Pasar Warung Buncit lumpuh total, padahal merupakan jalur alternatif pengendara dari Mampang menuju Kemang. Petugas SDA Jaksel dan PPSU pun bersiaga di lokasi untuk membantu mengarahkan pengendara agar tak melintasi Jalan Kemang Utara agar kendaraannya tak mogok, serta mengantisipasi hujan reda untuk proses penanganan genangan.

(Arief Setyadi )