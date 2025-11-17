JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan adanya potensi peningkatan air laut maksimum akibat fenomena fase Bulan Baru pada 20 November 2025.
Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia pada 17 November hingga 3 Desember 2025.
“Waspada potensi terjadinya banjir pesisir periode 17 November–3 Desember 2025,” demikian keterangan dari akun Instagram resmi BMKG @infobmkg, yang dilihat Senin (17/11/2025).
Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir (rob):
1. Pesisir Aceh
Tanggal: 18–25 November 2025
Pesisir Kota Meulaboh
Pesisir Tapaktuan
Pesisir Kota Bireuen
Pesisir Lhokseumawe
2. Pesisir Sumatera Utara
Tanggal: 17–24 November 2025
Pesisir Medan Belawan
Pesisir Medan Labuhan
Pesisir Medan Marelan
3. Pesisir Sumatera Barat
Tanggal: 18–21 November 2025
Pesisir Kota Padang
Pesisir Kabupaten Padang Pariaman
Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
Pesisir Kepulauan Mentawai
4. Pesisir Jambi
Tanggal: 21–25 November 2025
Pesisir Jambi
5. Pesisir Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal: 20–29 November 2025
Pesisir Bangka
Pesisir Belitung
6. Pesisir Lampung
Tanggal: 21–24 November 2025
Pesisir Bandar Lampung
Pesisir Tanggamus