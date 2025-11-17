Waspada! Banjir Pesisir Mengintai Periode 17 November-3 Desember, Berikut Daerahnya

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan adanya potensi peningkatan air laut maksimum akibat fenomena fase Bulan Baru pada 20 November 2025.

Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia pada 17 November hingga 3 Desember 2025.

“Waspada potensi terjadinya banjir pesisir periode 17 November–3 Desember 2025,” demikian keterangan dari akun Instagram resmi BMKG @infobmkg, yang dilihat Senin (17/11/2025).

Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir (rob):

1. Pesisir Aceh

Tanggal: 18–25 November 2025

Pesisir Kota Meulaboh

Pesisir Tapaktuan

Pesisir Kota Bireuen

Pesisir Lhokseumawe

2. Pesisir Sumatera Utara

Tanggal: 17–24 November 2025

Pesisir Medan Belawan

Pesisir Medan Labuhan

Pesisir Medan Marelan

3. Pesisir Sumatera Barat

Tanggal: 18–21 November 2025

Pesisir Kota Padang

Pesisir Kabupaten Padang Pariaman

Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

Pesisir Kepulauan Mentawai

4. Pesisir Jambi

Tanggal: 21–25 November 2025

Pesisir Jambi

5. Pesisir Kepulauan Bangka Belitung

Tanggal: 20–29 November 2025

Pesisir Bangka

Pesisir Belitung

6. Pesisir Lampung

Tanggal: 21–24 November 2025

Pesisir Bandar Lampung

Pesisir Tanggamus