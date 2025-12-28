93 Titik Sumur Bor Digali di Aceh Tamiang, Air Bersih untuk Warga Terpenuhi

ACEH TAMIANG – Satuan Tugas Polri telah berhasil mengaktifkan total 93 titik sumur bor air bersih yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga Sabtu (27/12/2025), 10 titik sumur bor baru telah tuntas digali dan siap digunakan oleh sekolah, rumah ibadah, hingga permukiman warga.

Sepuluh titik sumur bor yang baru saja diaktifkan hari ini menyasar lokasi-lokasi vital. Untuk sektor pendidikan, sumur bor telah diaktifkan di SMKN 2 Karang Baru, SDN 7 Kuala Simpang, dan SMP Muhammadiyah Kuala Simpang. Sumur bor juga telah diaktifkan di tempat-tempat ibadah seperti Masjid Agung Desa Kebun Tanah Terban, Musholla Ar Rahim, Mushalla Muhammadiyah At-Taqwa, Masjid Baitussalam, dan Masjid Baitul Makmur di Desa Blang Kandis.

Sementara di permukiman warga, sumur bor juga telah diaktifkan di Dusun Kamboja dan Dusun Kualum di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan tambahan ini, total sumur bor aktif yang telah dibangun mencapai 93 titik.

Kehadiran sumber air bersih ini disambut dengan rasa syukur oleh para tokoh pendidikan dan pengurus rumah ibadah di Aceh Tamiang. Fahmi Putra, Kepala SMKN 2 Karang Baru, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan lengkap yang diterima sekolahnya.

“Hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Polri atas bantuannya berupa sumur bor, tandon, juga genset kepada sekolah kami. Tentunya tandon air sumur bor ini sangat berguna untuk kami di lingkungan pendidikan dan masyarakat sekitar,” ungkap Fahmi, Minggu (28/12/2025).

Senada diungkapkan Eriyono, pengurus BKM Musholla Ar Rahim Desa Kota Lintang, menyebut bantuan ini sebagai amal jariyah yang sangat berarti bagi warga.

“Mudah-mudahan semua bantuan yang Bapak berikan hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi alat mempercepat dan pemacu untuk Tamiang bangkit kembali,” ujar Eriyono.

(Arief Setyadi )