Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rob Rendam Jalan RE Martadinata Jakut

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |11:44 WIB
Banjir Rob Rendam Jalan RE Martadinata Jakut
Banjir Rob Rendam Jalan RE Martadinata Jakut (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menyebutkan, imbas adanya pasang air laut, kawasan pesisir utara Jakarta berpotensi banjir rob. Saat ini Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, sudah tergenang.

1. Banjir Rob

"BPBD mencatat saat ini terdapat 1 Ruas Jalan tergenang yakni Jalan RE Martadinata (Depan JIS), Kel. Papanggo, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm imbas rob," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Pihaknya juga berkoordinasi dengan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.  Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

"Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) tanggal 30 Desember 2025 - 07 Januari 2026," tuturnya.

Yohan menambahkan, adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta. 

Hal tersebut menyebabkan kenaikan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Sabtu (3/1/2026) pukul 08.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/340/3193087/banjir_kalsel-UXB2_large.jpg
Banjir Parah di Kalsel, DPD Cek Penanganannya agar Berjalan Efektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192299/sumur_bor-6IiC_large.jpg
93 Titik Sumur Bor Digali di Aceh Tamiang, Air Bersih untuk Warga Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192294/macet-4Gz5_large.jpg
Jalan DI Panjaitan Jaktim Banjir, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192283/hujan_ekstrem-EAWx_large.jpg
Hujan Ekstrem, Sejumlah Daerah di Indonesia Diterjang Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191911/pembangunan_huntara-1pVZ_large.jpg
Petugas Kerja 18 Jam per Hari Bangun Huntara Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191798/polisi_dan_warga_bersihkan_lumpuh_di_gayo_lues-4st7_large.jpg
Usai Banjir, Polisi dan Warga Bersihkan Lumpur hingga Antisipasi Bencana Susulan di Gayo Lues
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement