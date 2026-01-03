Banjir Rob Rendam Jalan RE Martadinata Jakut

JAKARTA - Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menyebutkan, imbas adanya pasang air laut, kawasan pesisir utara Jakarta berpotensi banjir rob. Saat ini Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, sudah tergenang.

1. Banjir Rob

"BPBD mencatat saat ini terdapat 1 Ruas Jalan tergenang yakni Jalan RE Martadinata (Depan JIS), Kel. Papanggo, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm imbas rob," ujarnya melalui keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Menurutnya, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Pihaknya juga berkoordinasi dengan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

"Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) tanggal 30 Desember 2025 - 07 Januari 2026," tuturnya.

Yohan menambahkan, adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

Hal tersebut menyebabkan kenaikan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Sabtu (3/1/2026) pukul 08.00 WIB dan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

(Erha Aprili Ramadhoni)