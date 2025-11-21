Gubernur Pramono Pastikan Kondisi Satwa dan Pakan di Ragunan Aman

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung memastikan kesejahteraan satwa dan penyediaan pakan untuk hewan di Taman Margasatwa Ragunan (TMR) dalam kondisi baik dan aman. Hal ini disampaikannya sebagai respons atas sejumlah isu negatif yang beredar di media sosial.

“Tadi kita sudah melihat langsung proses penyiapan pakan dan kondisi harimau Sri Deli. Dari laporan yang saya terima, video yang beredar kemungkinan diambil saat masa COVID-19. Sekarang Sri Deli sudah besar, sehat, dan bisa dilihat sendiri kondisinya,” ujar Pramono Anung, Kamis (20/11/2025).

Pram meninjau kondisi satwa di TMR, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/11/2025) setelah viralnya isu negatif mengenai kebun binatang tersebut. Kunjungan dilakukan untuk memastikan pengelolaan Ragunan, termasuk kesejahteraan satwa dan penyediaan pakan, berjalan optimal.

Dalam peninjauan itu, Pramono memberi perhatian khusus pada harimau bernama Sri Deli, yang sempat viral karena ditampilkan dalam kondisi kurus. Setelah melihat kondisi terkini di area perawatan, Pram memastikan video viral tersebut diambil pada masa pandemi COVID-19.