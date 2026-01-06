Tinjau Taman Gapura Muka Cakung, Pramono Ditagih Warga soal Fasilitas Tambahan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Taman Gapura Muka Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (6/1/2026) pagi. Ia mengaku senang sebab warga sangat antusias atas pembukaan taman ini.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyebut bahwa warga meminta fasilitas tambahan di taman. Permintaan itu secepatnya akan dikerjakan agar bisa membuat warga semakin nyaman di ruang terbuka hijau.

"Saya yang paling senang adalah apresiasi dari masyarakat yang luar biasa. Tetapi selalu begitu, ketemu gubernurnya ada yang diminta," ucap Pramono, Selasa.

"Ada tiga yang diminta dan insya Allah akan kami penuhi. Yang pertama adalah WiFi, yang kedua toilet, yang ketiga adalah penerangan," sambungnya.

Selain permintaan dari warga, Pramono juga akan menambah pelican crossing sebagai fasilitas penyeberangan. Sebab, lokasi Taman Gapura Muka Cakung berada di tepi jalan utama.