Peristiwa 22 November: Tewasnya John F Kennedy hingga Mike Tyson Pecahkan Rekor Dunia

JAKARTA – Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada tanggal 22 November setiap tahunnya. Salah satunya adalah tewasnya Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy, yang merupakan sahabat Presiden pertama RI, Soekarno, atau Bung Karno.

Okezone merangkum beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 22 November, mengutip Wikipedia, sebagai berikut:

1963 – Presiden AS John Fitzgerald Kennedy Tewas Ditembak

Kennedy dibunuh pada 22 November 1963 di Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald dituding sebagai pelakunya dan langsung ditahan pada malam hari.

Namun, sebelum sempat diadili, Oswald ditembak mati oleh pemilik klub malam di Dallas, Jack Ruby, saat dipindahkan dari penjara kota ke penjara daerah di gedung markas besar kepolisian Dallas.

FBI dan Komisi Warren secara resmi menyimpulkan Oswald sebagai pembunuh tunggal. Namun Komite Pembunuhan Istimewa DPR AS (HSCA) menilai investigasi itu tidak sepenuhnya akurat dan menyebut Kennedy mungkin tewas akibat persekongkolan.

Diketahui, selama hidupnya Kennedy dikenal bersahabat dengan Presiden Soekarno.