HOME NEWS NUSANTARA

Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |09:23 WIB
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Yogya (Foto: Dok/Riyan Rizki)
A
A
A

DIY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Apel Srawung Agung Kelompok Jaga Warga untuk Jogja Damai. Kegiatan yang dipimpin Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap damai dan kondusif.

Kegiatan apel yang diselenggarakan di Mapolda DIY tersebut diikuti sebanyak 3.500 orang. Rinciannya, 1.000 peserta terpusat di Polda dan 2.500 lainnya tersebar di lima Polres jajaran.

Dalam amanatnya, Sultan menyambut baik dukungan 10.000 rompi Jaga Warga dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, baju tersebut adalah simbol keteduhan bahwa garda keamanan hadir untuk “ngayomi lan ngemong”, bukan menakuti.

"Menjelang Natal dan Tahun Baru, saya titipkan harapan, agar Jaga Warga terus menjadi pagar budaya yang menjaga harmoni, menjadi sahabat masyarakat dan mitra Polri, yang memperkuat keteduhan di tengah dinamika sosial," kata Sultan di Mapolda DIY, Jumat (21/11/2025).

Sultan mengatakan, dengan adanya sinergisitas dengan Polri dalam menjaga kamtibmas, maka situasi Yogyakarta diyakini akan aman, damai, dan tertib.

Halaman:
1 2
      
