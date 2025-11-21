Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Pesawat Bertuliskan ‘Skydive Indonesia’ Jatuh di Karawang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |16:22 WIB
Breaking News! Pesawat Bertuliskan ‘Skydive Indonesia’ Jatuh di Karawang
Pesawat Jatuh (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah pesawat dilaporkan terjatuh di kawasan Desa Kutaraharja, Dusun Sampora, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (21/11) sore. Kejadian tersebut viral setelah beredar rekaman video di media sosial.

Dalam video yang beredar, pesawat terlihat sudah berada di area persawahan, sementara sejumlah warga tampak mendatangi lokasi jatuhnya pesawat tersebut.

Pada badan pesawat tampak tulisan “Skydive Indonesia”. Peristiwa ini dibenarkan oleh Kapolres Karawang, AKBP Fiki Novian Ardiansyah.

“Betul (ada pesawat terjatuh di area sawah),” kata Fiki saat dikonfirmasi, Jumat (21/11/2025).

Meski demikian, Fiki belum menjelaskan secara rinci mengenai kronologi kejadian maupun informasi terkait ada atau tidaknya korban dalam insiden tersebut.

(Awaludin)

      
