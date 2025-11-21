Breaking News! Pesawat Bertuliskan ‘Skydive Indonesia’ Jatuh di Karawang

JAKARTA – Sebuah pesawat dilaporkan terjatuh di kawasan Desa Kutaraharja, Dusun Sampora, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (21/11) sore. Kejadian tersebut viral setelah beredar rekaman video di media sosial.

Dalam video yang beredar, pesawat terlihat sudah berada di area persawahan, sementara sejumlah warga tampak mendatangi lokasi jatuhnya pesawat tersebut.

Pada badan pesawat tampak tulisan “Skydive Indonesia”. Peristiwa ini dibenarkan oleh Kapolres Karawang, AKBP Fiki Novian Ardiansyah.

“Betul (ada pesawat terjatuh di area sawah),” kata Fiki saat dikonfirmasi, Jumat (21/11/2025).

Meski demikian, Fiki belum menjelaskan secara rinci mengenai kronologi kejadian maupun informasi terkait ada atau tidaknya korban dalam insiden tersebut.

(Awaludin)