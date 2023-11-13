Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Uni Eropa Tuding Hamas Gunakan Rumah Sakit Sebagai Tameng, Minta Israel Tahan DIri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |09:58 WIB
Uni Eropa Tuding Hamas Gunakan Rumah Sakit Sebagai Tameng, Minta Israel Tahan DIri
Foto: Reuters.
BRUSSELS - Uni Eropa pada Minggu, (12/11/2023) mengecam Hamas karena menggunakan "rumah sakit dan warga sipil sebagai tameng hidup" di Gaza, sementara juga mendesak Israel untuk menunjukkan "penahanan diri maksimum" untuk melindungi warga sipil.

Rumah sakit di wilayah utara wilayah Palestina diblokade oleh pasukan Israel dan hampir tidak mampu merawat mereka yang berada di dalamnya, menurut staf medis. Rumah sakit terbesar dan kedua di Gaza, Al Shifa dan Al-Quds, mengatakan mereka menghentikan operasinya.

Israel mengatakan Hamas telah menempatkan pusat-pusat komando di bawah dan dekat rumah sakit dan mereka perlu membebaskan sekira 200 sandera yang disandera militan di Israel dalam serangan sebulan yang lalu. Hamas membantah menggunakan rumah sakit dengan cara seperti itu.

“Uni Eropa mengutuk penggunaan rumah sakit dan warga sipil sebagai perisai manusia oleh Hamas,” kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama blok beranggotakan 27 negara tersebut. “Warga sipil harus diizinkan meninggalkan zona pertempuran.”

Pada saat yang sama, ia mendesak Israel untuk menahan diri secara maksimal, menekankan kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi rumah sakit, pasokan medis, dan warga sipil di dalam rumah sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
