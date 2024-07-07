Serangan Udara Israel Hantam Sekolah di Gaza, Tewaskan Setidaknya 16 Orang

GAZA - Setidaknya 16 orang tewas dalam serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah di Jalur Gaza, kata para pejabat Palestina. Serangan tersebut juga membuat puluhan warga Palestina lainnya mengalami luka-luka.

Bangunan itu menampung ribuan pengungsi di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pihaknya menyerang beberapa “teroris yang beroperasi di bangunan yang terletak di area Sekolah Al-Jaouni”.

Sementara itu, ada laporan bahwa 10 orang tewas dalam serangan udara terpisah terhadap sebuah rumah di kamp tersebut.

Harapan kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir bahwa kesepakatan antara Israel dan Hamas akan segera tercapai, setelah berbulan-bulan kegagalan. Israel telah mengumumkan akan mengirim tim perunding minggu depan untuk membahas kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas.

Hal ini terjadi setelah seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Hamas telah menyetujui “penyesuaian yang cukup signifikan” terhadap posisinya mengenai potensi gencatan senjata.

Sumber senior Hamas mengatakan kepada kantor berita Reuters pada Sabtu, (6/7/2024) bahwa kelompok tersebut telah setuju untuk memulai pembicaraan mengenai pembebasan sandera Israel 16 hari setelah usulan perjanjian tahap pertama yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza.