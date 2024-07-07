Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel Hantam Sekolah di Gaza, Tewaskan Setidaknya 16 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |13:46 WIB
Serangan Udara Israel Hantam Sekolah di Gaza, Tewaskan Setidaknya 16 Orang
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA - Setidaknya 16 orang tewas dalam serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah di Jalur Gaza, kata para pejabat Palestina. Serangan tersebut juga membuat puluhan warga Palestina lainnya mengalami luka-luka.

Bangunan itu menampung ribuan pengungsi di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pihaknya menyerang beberapa “teroris yang beroperasi di bangunan yang terletak di area Sekolah Al-Jaouni”.

Sementara itu, ada laporan bahwa 10 orang tewas dalam serangan udara terpisah terhadap sebuah rumah di kamp tersebut.

Harapan kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir bahwa kesepakatan antara Israel dan Hamas akan segera tercapai, setelah berbulan-bulan kegagalan. Israel telah mengumumkan akan mengirim tim perunding minggu depan untuk membahas kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas.

Hal ini terjadi setelah seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Hamas telah menyetujui “penyesuaian yang cukup signifikan” terhadap posisinya mengenai potensi gencatan senjata.

Sumber senior Hamas mengatakan kepada kantor berita Reuters pada Sabtu, (6/7/2024) bahwa kelompok tersebut telah setuju untuk memulai pembicaraan mengenai pembebasan sandera Israel 16 hari setelah usulan perjanjian tahap pertama yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/337/3087057/petani-x5Ib_large.jpg
Derita Petani Sayur yang Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/18/3084131/qatar_umumkan_tunda_gencatan_senjata_di_gaza-kWxy_large.jpg
Qatar Tunda Mediasi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/18/3024924/serangan-israel-hantam-kamp-pengungsi-dan-rumah-warga-palestina-tewaskan-setidaknya-42-orang-Sk9QOpvx1m.jpg
Serangan Israel Hantam Kamp Pengungsi dan Rumah Warga Palestina, Tewaskan Setidaknya 42 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/18/3022236/israel-umumkan-jeda-militer-di-gaza-untuk-akses-bantuan-kemanusiaan-kPAAiO5ecc.JPG
Israel Umumkan Jeda Militer di Gaza untuk Akses Bantuan Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement