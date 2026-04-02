Breaking News! Tsunami Terjang Bitung dan Halmahera Usai Gempa Dahsyat M7,6

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 7,6 mengguncang Sulawesi Utara. BMKG mencatat adanya gelombang tsunami di dua wilayah pada, Kamis (2/4/2026) pagi.

“Sampai saat ini terdeteksi, termutakhir terakhir ada 2 lokasi yang terdeteksi di wilayah Halmahera dengan ketinggian 0,3 meter. Kemudian di Bitung 0,2 meter.,” kata Aqil Ihsan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung.

Sebelumnya, gempa dengan kekuatan M7,6 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis 2 April 2026, pukul 05.48 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 129 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.25 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 18 Km.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.