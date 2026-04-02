Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Bitung, Gereja hingga Rumah Warga Rusak Parah

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 di Bitung, Sulawesi Utara, menyebabkan sejumlah kerusakan bangunan di wilayah Kota Ternate, khususnya di Kecamatan Pulau Batang Dua, pada Kamis (2/4/2026) pagi.

Berdasarkan laporan awal BPBD setempat, salah satu bangunan yang terdampak adalah Gereja Kalvari yang berada di Kelurahan Lelewi. Selain itu, beberapa rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat guncangan kuat yang terasa hingga wilayah tersebut.

“Info sementara ada beberapa kerusakan bangunan gedung, salah satunya Gereja Kalvari di Kelurahan Lelewi. Ada juga beberapa rumah (rusak). Sementara warga berlindung di gunung karena ada air surut. Demikian info sementara,” demikian laporan BPBD setempat.

Warga setempat memilih mengungsi ke daerah yang lebih tinggi setelah fenomena air laut surut terjadi, yang kerap dikaitkan dengan potensi tsunami. Hingga saat ini, situasi masih dalam pemantauan dan warga diminta tetap waspada.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa terjadi pada pukul 05.48 WIB dengan pusat berada sekitar 129 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara, pada kedalaman sekitar 62 kilometer.