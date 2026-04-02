Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Bitung, 10 Wilayah Ini Berpotensi Diterjang Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M7,6 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis 2 April 2026, pukul 05.48 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan 10 wilayah berpotensi tsunami.

Sementara itu, BMKG mengatakan bahwa pusat gempa berada di 129 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.25 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 18 Km.

“Telah terjadi gempabumi mag:7.6, lokasi:129 km Tenggara BITUNG-SULUT, waktu:02-Apr-26 05:48:14 WIB, kedlmn:62 Km, gempa ini berpotensi tsunami” tulis keterangan BMKG yang diterima Okezone.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

Berikut 10 wilayah yang berpotensi tsunami berdasarkan pemodelan: