HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M7,6 Guncang Bitung Sulut, Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |06:41 WIB
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M7,6 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis 2 April 2026, pukul 05.48 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 129 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.25 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 18 Km.

“Telah terjadi gempa bumi mag:7.6, lokasi:129 km Tenggara BITUNG-SULUT, waktu:02-Apr-26 05:48:14 WIB, kedalaman:62 Km, gempa ini berpotensi TSUNAMI,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Dani Jumadil Akhir)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210507/gempa_susulan-lmN8_large.jpg
BMKG Catat 544 Gempa Susulan Usai Gempa M7,6 di Bitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210505/gempa_bitung-Tq04_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210442/gempa-l6Bz_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Jailolo Maluku Utara Terasa di Bitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210186/bmkg-JXSL_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami 2 Menit Usai Gempa Besar M7,6 di Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210182/tsunami-DlWP_large.jpg
BMKG : Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa M7,6 di Sulut Berakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210180/bmkg-uSye_large.jpg
BMKG Catat 48 Gempa Susulan Usai Gempa Besar M7,6 di Sulut
