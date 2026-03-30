Gempa M5,1 Guncang Timur Laut Maluku Barat Daya, Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |11:21 WIB
Gempa M5,1 Guncang Timur Laut Maluku Barat Daya, Tak Berpotensi Tsunami
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah timur laut Maluku Barat Daya, Senin (30/3/2026).

Gempa terjadi sekitar pukul 11.00 WIB dengan koordinat 7,64 Lintang Selatan dan 128,71 Bujur Timur.

Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada sekitar 116 kilometer timur laut Maluku Barat Daya dengan kedalaman 181 kilometer.

“Gempa M 5,1 terjadi pada 30 Maret 2026 pukul 11.00 WIB di lokasi 7,64 LS dan 128,71 BT, dengan kedalaman 181 kilometer,” demikian keterangan BMKG.

