Gempa Dahsyat M6,5 Guncang Maluku Dini Hari

JAKARTA - Gempa besar mengguncang Maluku Barat Daya, Maluku pada Minggu (29/3/2026) dini hari tadi. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 6,5.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG melalui laman resminya.

Gempa disebutkan terjadi pada pukul 01.38 WIB. Pusat gempa berada pada 48 Kilometer Timur Laut Maluku Barat Dayat.

Sementara lokasi koordinatnya 7,73 LS-127,89 BT. BMKG menyebutkan gempa tersebut memiliki kedalaman 141 Kilometer.

Belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

