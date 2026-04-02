Tsunami Mulai Terjang Sejumlah Daerah, Masyarakat Diimbau Jauhi Tepi Pantai

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 7,6 mengguncang Sulawesi Utara. BMKG mencatat adanya potensi terjadinya gempa susulan dan tsunami. Dua daerah yakni Bitung dan Halmahera sebelumnya diterjang tsunami kecil.

“Potensi untuk gempa susulan tetap ada, jadi tetap waspada untuk seluruh masyarakat,” kata Aqil Ihsan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, Kamis (2/4/2026).

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pemerintah kota dan kabupaten yang berada di wilayah status waspada-siaga untuk memperhatikan dan menjauhkan masyarakat dari tepi pantai.

Sebelumnya, gempa dengan kekuatan M7,6 mengguncang Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), pada Kamis 2 April 2026, pukul 05.48 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 129 km Tenggara Bitung Sulut pada koordinat 1.25 Lintang Utara – 126.27 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 18 Km.