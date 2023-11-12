300.000 Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Demo Gencatan Senjata di Gaza, PM Inggris Kecam Simpatisan Hamas

300.000 pengunjuk rasa pro Palestina turun ke jalan gelar aksi demo di London (Foto: Bloomberg)

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak mengutuk tindakan kekerasan yang sepenuhnya tidak dapat diterima yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan dan simpatisan Hamas setelah protes serta bentrokan di London.

Sekitar 300.000 pengunjuk rasa pro-Palestina berbaris untuk menyerukan gencatan senjata, yang merupakan demonstrasi terbesar di Inggris sejak perang Israel-Gaza dimulai.

Para pengunjuk rasa tandingan merupakan “sebagian besar” dari 126 penangkapan, kata polisi.

Kebanyakan dari mereka bertujuan untuk "mencegah pelanggaran perdamaian".

Bentrokan dilaporkan oleh polisi di Cenotaph London dan di Chinatown.

Sunak mengutuk tindakan kekerasan, yang sepenuhnya tidak dapat diterimayang dilakukan oleh kelompok sayap kanan dan simpatisan Hamas.

“Semua kriminalitas harus dilawan dengan kekuatan hukum yang penuh dan cepat,” katanya dalam pernyataan yang diposting di X, sebelumnya Twitter.

Perkelahian pertama kali terjadi tak lama setelah pukul 10:00 GMT ketika polisi berusaha menghentikan kerumunan orang yang membawa bendera St George yang berbaris di sepanjang Tanggul menuju Whitehall di mana Cenotaph, dimana tugu peringatan perang berusia 103 tahun berada.