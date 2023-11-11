Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Prancis Serukan Gencatan Senjata di Gaza Jadi Satu-satunya Solusi Perang Israel-Hamas

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |15:10 WIB
Presiden Prancis Serukan Gencatan Senjata di Gaza Jadi Satu-satunya Solusi Perang Israel-Hamas
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan gencatan senjata menjadi satu-satunya solusi perang Hamas-Israel (Foto: Anadolu Agency)
PRANCIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan gencatan senjata di Gaza, menyebutnya sebagai satu-satunya solusi terhadap perang antara Israel dan Hamas.

Meskipun ia mengatakan Israel mempunyai hak untuk melindungi diri dan bereaksi terhadap serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas, namun dia juga mengatakan bahwa Israel harus mematuhi "aturan perang internasional dan hukum kemanusiaan internasional."

Macron menambahkan bahwa dia berharap para pemimpin dunia lainnya akan mengikuti seruannya untuk melakukan gencatan senjata.

“Kami tahu apa arti terorisme di Prancis. Tapi saya pikir tidak ada pembenaran untuk menyerang warga sipil,” kata Macron saat berbicara kepada BBC dari Istana Élysée pada Jumat (10/11/2023).

Macron juga mengatakan Israel harus berhenti membunuh anak-anak dan perempuan di Gaza.

Dia mengatakan tidak ada pembenaran atas pemboman tersebut, dan mengatakan bahwa gencatan senjata akan menguntungkan Israel.

Meskipun mengakui hak Israel untuk melindungi diri mereka sendiri, namun pihaknya mendesak Israel untuk menghentikan pemboman di Gaza.

Namun dia juga menekankan bahwa Prancis “dengan jelas mengutuk” tindakan Hamas.

