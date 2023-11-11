Korban Tewas di Gaza Capai 11.078 Orang Akibat Perang Israel, 1,5 Juta Jadi Pengungsi

Jumlah korban tewas di Gaza capai 11.078 orang (Foto: AFP)

GAZA – Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan pada Jumat (10/11/2023) bahwa 11.078 orang telah terbunuh. Sebanyak 1,5 juta orang meninggalkan rumah mereka.

Jumlah ini tercatat setelah sebulan pemboman Israel dan hampir dua minggu Israel melancarkan serangan darat besar-besaran ke wilayah tersebut,

Israel mengatakan akan memulai jeda militer selama empat jam setiap hari di bagian utara Gaza saat mereka melanjutkan serangannya. Namun menteri pertahanannya menekankan bahwa jeda tersebut akan “dilokalisasi” dan “tidak akan mengurangi konflik dalam perang”.

Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Israel harus berhenti membunuh anak-anak dan perempuan di Gaza.

Hal ini diungkapkan Macron dalam sebuah wawancara eksklusif di Istana Élysée kepada BBC. Dia mengatakan tidak ada pembenaran atas pemboman tersebut, dan mengatakan bahwa gencatan senjata akan menguntungkan Israel.

Meskipun mengakui hak Israel untuk melindungi diri mereka sendiri, namun pihaknya mendesak Israel untuk menghentikan pemboman di Gaza.

Namun dia juga menekankan bahwa Prancis “dengan jelas mengutuk” tindakan Hamas.