Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sampaikan Kecaman Langsung, Menlu AS Sebut Terlalu Banyak Warga Palestina yang Tewas di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:04 WIB
Sampaikan Kecaman Langsung, Menlu AS Sebut Terlalu Banyak Warga Palestina yang Tewas di Gaza
Menlu AS sebut terlalu banyak warga sipil Palestina yang tewas di Gaza (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Jumat (10/11/2203) menyampaikan kecaman langsung atas jumlah korban warga sipil di Gaza dan mengatakan lebih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil Palestina.

Meskipun Blinken memuji Israel atas pengumumannya mengenai jeda kemanusiaan setiap hari dan dua koridor kemanusiaan, namun dia mengatakan bahwa ada lebih banyak hal yang dapat dan harus dilakukan untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil Palestina.

“Terlalu banyak warga Palestina yang terbunuh. Terlalu banyak yang menderita dalam beberapa minggu terakhir ini,” terangnya dalam siaran pers di ibu kota India, New Delhi, dikutip CNN.

“Kami ingin melakukan segala kemungkinan untuk mencegah kerugian terhadap mereka dan memaksimalkan bantuan yang diberikan kepada mereka,” lanjutnya.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan terus berdiskusi dengan Israel mengenai langkah-langkah konkrit yang harus diambil untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut,” tambahnya.

Namun dia menolak untuk merinci secara spesifik langkah-langkah tersebut.

Diplomat terkemuka AS tersebut secara halus telah mengubah pesannya beberapa hari sejak ia meninggalkan Timur Tengah awal pekan ini untuk secara lebih langsung menyuarakan kecaman atas jumlah korban sipil di Gaza dan ekspektasi AS terhadap pemerintah Israel.

Blinken mengatakan beberapa kemajuan telah dicapai dalam seminggu sejak ia bertemu di Israel dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya pada Jumat (3/11/2023) lalu di Tel Aviv.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement