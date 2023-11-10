Hamas Klaim Hancurkan Kendaraan, Tank hingga Buldoser Israel

GAZA – Hamas melalui sayap militernya, Brigade Al-Qassam, mengklaim telah menghancurkan kendaraan dan buldoser milik Israel.

Hamas mengatakan telah menghancurkan tiga kendaraan Israel dan sebuah buldoser di dekat kamp Al-Shati, yang juga dikenal sebagai kamp Pantai. Lalu menghancurkan tank Israel di utara Sheikh Radwan di Kota Gaza. Kemudian menghancurkan tank Israel di Al-Tawam, utara Kota Gaza

Sementara itu, Brigade Al-Quds – dari kelompok Jihad Islam Palestina – mengklaim telah mengebom kendaraan Israel di kompleks Ansar di Kota Gaza.

Mereka juga mengatakan telah menembakkan roket ke kota Ashdod di Israel, di mana sirene serangan udara terdengar.

BBC tidak dapat segera memverifikasi sebagian besar klaim di medan perang.

Sebelumnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah memposting di X bahwa tentaranya telah mengambil alih pos terdepan Hamas di Jabalia di Gaza utara.

Mereka mengatakan diperlukan waktu selama sepuluh jam pertempuran, di mana mereka melenyapkan anggota Hamas, menyita banyak senjata, menemukan terowongan Hamas, termasuk terowongan yang terletak di dekat taman kanak-kanak dan mengarah ke jalur bawah tanah yang luas.