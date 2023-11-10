Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Klaim Hancurkan Kendaraan, Tank hingga Buldoser Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:06 WIB
Hamas Klaim Hancurkan Kendaraan, Tank hingga Buldoser Israel
Hamas klaim hancurkan kendaraan, buldoser, hingga tank milik Israel (Foto: Rex Features)
A
A
A

GAZA Hamas melalui sayap militernya, Brigade Al-Qassam, mengklaim telah menghancurkan kendaraan dan buldoser milik Israel.

Hamas mengatakan telah menghancurkan tiga kendaraan Israel dan sebuah buldoser di dekat kamp Al-Shati, yang juga dikenal sebagai kamp Pantai. Lalu menghancurkan tank Israel di utara Sheikh Radwan di Kota Gaza. Kemudian menghancurkan tank Israel di Al-Tawam, utara Kota Gaza

Sementara itu, Brigade Al-Quds – dari kelompok Jihad Islam Palestina – mengklaim telah mengebom kendaraan Israel di kompleks Ansar di Kota Gaza.

Mereka juga mengatakan telah menembakkan roket ke kota Ashdod di Israel, di mana sirene serangan udara terdengar.

BBC tidak dapat segera memverifikasi sebagian besar klaim di medan perang.

Sebelumnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah memposting di X bahwa tentaranya telah mengambil alih pos terdepan Hamas di Jabalia di Gaza utara.

Mereka mengatakan diperlukan waktu selama sepuluh jam pertempuran, di mana mereka melenyapkan anggota Hamas, menyita banyak senjata, menemukan terowongan Hamas, termasuk terowongan yang terletak di dekat taman kanak-kanak dan mengarah ke jalur bawah tanah yang luas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182503/terowongan-6WPq_large.jpg
AS Tekan Israel Agar Beri Akses Aman Ratusan Pejuang Hamas di Terowongan Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182500/rafa-vaP3_large.jpg
Hamas Tolak Menyerah di Rafah dan Ancam Batalkan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178963/hamas-np5e_large.jpg
Palestina Bersatu, Hamas Siap Dialog Nasional dengan Berbagai Faksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177040/hamas-Nhm5_large.jpg
Hamas Serahkan 2 Jenazah Sandera ke Israel, Kesulitan Temukan Sisa Korban di Reruntuhan Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176851/hamas-JxYU_large.jpg
Tegas! Hamas Eksekusi Massal Anggota Kelompok yang Berafiliasi dengan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176827/sandera-K9LO_large.jpg
Hamas Serahkan Jasad Sandera Setelah Israel Ancam Pangkas Bantuan Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement